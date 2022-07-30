SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Fındık alım fiyatlarını açıkladı

Şimdi önümüzde 2023 var. Hedeflerimize ulaşarak, ve kazanımlarımızdan taviz vermeyerek atlattığımızda önümüzde yepyeni bir dünya ve yepyeni bir gelecek olduğunu göreceğiz.

Karşımda bir pankart var. "Fındık dalda tekleme, Altılı masa Ordu'dan oy bekleme." Benim Ordu'm böyle işte. Haddini bildirir.

Bunların eser namına bir müktesebatları bulunmuyor. Bizim yaptığımız projeleri sanki kendisi yapmış gibi sahipleniyorlar. Bunlar elit görse mertek sanacak. Bir zamanlar bu Bay Kemal SSk'nın başında değil miydi? SSK'yı batırmadı mı? Ne hale getiridi oraları. Şimdi hastanelerimizin her biri birbirinden güzel. Şimdi bir şehir hastenesi Ordu'ya yapıyoruz. Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda bunu kendisi de kabul etti. Ama seçimden sonra buna 'Emekli CHP Genel Müdürü'nü de eklemesi gerekiyor. Yıllardır kendisine, yalan siyasetini bırak dedik ama dinletemedik. Bunların milletin değerleri, dertleriyle ilgili bir dertleri yok. Sıkıntıya düştüklerinde bir köşeye çekilip kahvesini yudumladığını 15 Temmuz'da gördük. Bu kadar yüreksiz çıkmaları bize dokundu.

FINDIK FİYATI BELLİ OLDU

Ordu hem üretim alanı hem rekolte itibarıyla ülkemizin 3'te birini karşılıyor. Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı 1 doların altındaydı. Şimdi biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkardık. Bugün açıklayacağımız fiyatla üreticimizin yüzünü güldüreceğimize inanıyorum. Bu sene fındığın alım fiyatını levanten kalite için alan destekli olarak 54 olarak açıkladık. Bereketli olsun. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. TMO tüm hazırlıklarını tamamladı. Hasatın ardından fındıklar depolara girmeye başlayacak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.