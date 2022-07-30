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Giriş Tarihi: 30.7.2022 23:30

Başkan Erdoğan Ordu’dan ayrıldı

İHA
Başkan Erdoğan Ordu’dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da katıldığı toplu açılış töreni programının ardından kentten ayrıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar ile buluşmak için kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı, burada fındık fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlediği toplantının ardından karayolu ile Ordu-Giresun Havalimanı'na intikal etti. Cumhurbaşkanlığına ait uçak ile harekete geçen Erdoğan, saat 22.35 itibariyle kentten ayrıldı.
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Başkan Erdoğan Ordu’dan ayrıldı
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