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Giriş Tarihi: 30.7.2022 12:38

İki stratejik noktada operasyon başlatıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İki stratejik noktada operasyon başlatıldı

Şırnak ve Siirt'te 1377 personelin katılımıyla Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan mağara ve sığınaklar imha edildi. Teröristlerin barınma ve geçiş noktası olarak kullandığı iki stratejik noktaya geniş kapsamlı başlatılan Eren-Abluka operasyonunda, özele eğitimli komandolar, Bestler Dereler ile Herekol Dağı bölgesine havadan indirme yaptı.

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, Şırnak ve Siirt kırsalında "Eren Abluka-27 (Bestler Dereler–Herekol) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan operasyonu başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timi, Şırnak ile Siirt İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) Timlerinden oluşan 1377 personel, 106 operasyonel tim görev alıyor.

MAĞARA VE SIĞINAKLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun ilk gününde, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesi ile Siirt'in Herekol bölgesinde arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Komandolar tarafından 8 mağara, 18 sığınak ve barınak tespit edildi. Yapılan aramalarda, 7 jeneratör, 1 anti personel roketatar mühimmatı, 51,5 metre elektrik kablosu, 1 el yapımı patlayıcı düzenekli büyük tüp, 1 basma düzenekli el yapımlı patlayıcı, 4 mevzi ve 1 tuzaklanmış mevzi, 4 büyük tüp ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından ele geçirilen malzemeler ile mağara, barınak ve sığınaklar imha edildi.

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İki stratejik noktada operasyon başlatıldı
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