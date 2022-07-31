Başkan Erdoğan ile görüntülü konuşan Taliye Teyze en büyük hayaline kavuştu: “Allah seninle uğraşanlara fırsat vermesin"

"ALLAH SENİNLE UĞRAŞANLARA FIRSAT VERMESİN"

Başkan Erdoğan ile bir süre sohbet eden Taliye Teyze, "Sana dualar ediyorum. Kurban olayım seni verene. Allah seninle uğraşanlara fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.