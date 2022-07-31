Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan hasat öncesi fındık taban fiyatını açıklamak üzere 3.5 yıl aranın ardından Ordu'ya ziyaret gerçekleştirdi.
Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından Başkan Erdoğan'la görüntülü görüşme gerçekleştiren Taliye Teyze, duygu dolu anlar yaşadı.
TALİYE TEYZE EN BÜYÜK HAYALİNE KAVUŞTU
Başkan Erdoğan ile görüntülü konuşan AK Parti Ordu İl Kadın Kolları Bşk. Yrd. Dilek Şen' in annesi Taliye Teyze hasta yatağında en çok istediği hayaline kavuştu.
Başkan Erdoğan ile görüntülü konuşan Taliye Teyze en büyük hayaline kavuştu: “Allah seninle uğraşanlara fırsat vermesin"
"ALLAH SENİNLE UĞRAŞANLARA FIRSAT VERMESİN"
Başkan Erdoğan ile bir süre sohbet eden Taliye Teyze, "Sana dualar ediyorum. Kurban olayım seni verene. Allah seninle uğraşanlara fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.