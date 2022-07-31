Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Balkanlar diplomasisi: Üstümüze düşeni yapmaya hazırız!

Kosova'da yarın yürürlüğe girecek olan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükseldi.
Ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'da siren sesleri yükseldi. Siren seslerinin yarın yürürlüğe girecek olan geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla kentteki Sırpları toplanmaya ve protestoya davet etmek için çalındığı ifade edildi.
Sırplar ayrıca, geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla çok sayıda yolu trafiğe kapattı. Kosova polisi tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan sınırında bulunan Yarinye ve Bırnyak sınır kapılarının yollardaki ablukalar nedeniyle kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan alternatif sınır kapılarını kullanmaları çağrısı yapıldı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BALKANLAR DİPLOMASİSİ!
Gelen son dakika bilgisine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR"
Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye'nin Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.
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