Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Balkanlar diplomasisi: Üstümüze düşeni yapmaya hazırız!

Sırplar ayrıca, geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla çok sayıda yolu trafiğe kapattı. Kosova polisi tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan sınırında bulunan Yarinye ve Bırnyak sınır kapılarının yollardaki ablukalar nedeniyle kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan alternatif sınır kapılarını kullanmaları çağrısı yapıldı.