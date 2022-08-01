Bakan Akar: Türkiye, Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek

Bakan Akar, Gazi Orduevi'nde düzenlenen KKTC Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu'na katıldı. Bakan Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve KKTC Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da eşlik etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Mücahitler Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Bakan Akar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar garantörlük görevini eksiksiz şekilde yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini belirterek, "KKTC ile yaptığımız çalışmalarda, bugüne kadar ortaya koyduğumuz bütün çözüm önerilerine herhangi bir şekilde karşılık bulamadık. Bütün çözüm önerilerimizi, ortaya konulan bütün çözüm yollarını Rumlar uzlaşmaz tutum ve statükocu bir tavırla, kendilerini ayrıştırıp oradaki Türk nüfusunu farklılaştırarak çözümün mümkün olmaması için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiler. Kıbrıs Rumları gerçekleri, oradaki Türk varlığını görmeli, Türk varlığının egemenliğini ve bağımsızlığını tanımalıdır. Onların da güven ve refah içinde yaşama hakkını kabul etmelidir. Özellikle üçüncü taraflardan beklentimiz Kıbrıs meselesi hakkında objektif, tarafsız olmaları, stratejik körlüğü bırakmaları, olaylara eşit bir anlayışla yaklaşmaları ve Kıbrıs Türkü'nün hakkını, hukukunu teslim etmeleridir" dedi.

'TÜRKİYE, KIBRISLI KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEKTİR'



Türkiye'nin, anlaşmalar doğrultusunda Kıbrıslı kardeşlerinin güvenliği için yapması gerekenleri yapmaya devam edeceğini ifade eden Bakan Akar, Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta ne Türkiye'nin ne de KKTC'nin haklarının çiğnenmesine izin vermediklerini söyledi. Akar, "Bizim 'görüşme ve diyalog' ifadelerimizi kimse zafiyet olarak algılamasın, 'haklarımızı çiğnetmeyeceğiz' ifademizi de bir tehdit olarak görmesin. Bunu da herkes böyle algılasın. Türkiye, Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davalarında daima yanlarında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Milli mücadele madalyalarının hak sahiplerine takdim edildiği törenin sonunda, Bakan Akar ve Bakan Altuğra ile TSK komuta kademesi tarafından kutlama pastası kesildi.