Erdoğan bizi darda bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Ordu'da katıldığı Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile tamamlanan toplu açılış töreninde fındık alım fiyatını 54 TL açıkladı. Trabzon ve Ordu'da fındık sektörü yetkilileri ve fındık üreticileri açıklanan fındık alım fiyatını SABAHA değerlendirdi.Alan bazlı gübre ve mazot dahil açıklanan fiyat 54 TL. Toplamda onları 3 TL olarak kabul edersek 51 TL olarak görmek lazım. Tabi bu fiyat yağlı fındık için geçerli. O zaman Levant fındık için 50 TL ya da 50,5 TL olacak gibi duruyor. Hayırlı olsun. Zaten 50 TL civarında beklentimiz olduğunu daha önceden ifade etmiştik. Önemli olan üretilen fındığın tamamını satabilmek ve ülkeye daha fazla girdi sağlayabilmek. Üreticimiz bahçeye önümüzdeki ayın 13'ünden itibaren girmeye başlayacak. Bölgemize, ülkemize ve üreticimize hayırlı olsun.Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fındık alım fiyatı son derece güzel bir rakam oldu. Bu fiyat üreticiyi ve ihracatçıyı memnun eder. Fiyat üreticinin arazisine girmesi için önemlidir. Artık üreticimiz arazisine bakıp, fındığını daha kaliteli ve yüksek ürün elde eder. Geçen yıl ki fiyat ile bu yıl ki açıklanan fiyat arasında yüzde 100'den fazla artış yaptı. Üretici ve ihracatçı için çok güzel bir fiyat. Devletimizden Allah razı olsun.Geçtiğimiz yıl fındık alım fiyatı 26,5 liraydı. Bu sene ekonomik zorlukların karşısında Cumhurbaşkanımız biz fındık üreticilerini zor durumda bırakmayarak yüzde 100'e yakın artış yaptı. Bizi yine darda bırakmadı, yüzümüzü yine güldürdü. Allah ondan razı olsun.Fındığa yaptığımız masrafları düşünürken bu fiyat bizim içimizi rahatlattı. Geçen yıla oranla yüzde 100 artış oldu. Fındığımızın değeri arttı. Allah ondan razı olsun.Bu yıl her şeyin fiyatı gibi, fındığımızın bakımı ve gübre fiyatları da iki kat arttı. Fındık alım fiyatı bizi kurtaracak mı diye kara kara düşünüyorduk. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız fındık üreticilerini yalnız bırakmadı. Geçen yıl 26 TL olan fındık alım fiyatını yüzde 100 arttırarak 54 TL olarak açıkladı. Bu fiyatla bizlere rahat bir nefes aldırdı. Ondan Allah razı olsun. Artık bahçeye girerek mutlu bir şekilde fındığımızı toplayacağız.: Öncelikle mahsul daldayken fiyat açıklaması bizleri memnun etti. Bu ekonomik şartlarda fiyatı da makul buldum.Bizler daha önceden ürün toplarken fiyat açıklanır ve tüccar belirlerdi. Şimdi ise erken açıklaması iyi oldu, fiyat bakımından dolara sabitlenmiş olsaydı daha güzel olacaktı ancak bu fiyat bizleri memnun etti.