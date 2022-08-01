Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin 30 Temmuz'da arı sokması sonucu geçirdiği akut alerji krizi sebebiyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Kahramanmaraş Havaalanı'nda karşılanan şehidin naaşı Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.Diğer taraftan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde kontrol noktasına PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu 4 asker hafif yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.