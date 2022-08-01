Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara'da cemevlerine saldırıda bulunan 3 provokatör gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 1.8.2022 23:00 Son Güncelleme: 1.8.2022 23:33

Son dakika: Ankara'da cemevlerine saldırıda bulunan 3 provokatör gözaltına alındı

Son dakika: Ankara’da cemevlerine saldırıda bulunan 3 provokatör gözaltına alındı

Son dakika açıklamasında bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mamak ve Çankaya ilçelerinde 3 ayrı cemevine yönelik gerçekleşen provokatif saldırılarla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Son dakika haberleri... Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mamak ve Çankaya ilçelerinde 3 ayrı cemevine yönelik gerçekleşen provokatif saldırılarla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ve Mamak ilçelerinde üç ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak A.O.K. isimli şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli şahısla irtibatta oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Ankara'da cemevlerine saldırıda bulunan 3 provokatör gözaltına alındı
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