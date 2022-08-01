Son dakika: Başkan Erdoğan’dan genç gezginlere müjde!

Başkan Erdoğan, daha önce gençlerin seyahat amaçlı gittikleri illerde KYK yurtlarında kalmaları için hayata geçirilen 'Seyahatsever' uygulamasında yaş aralığının gelen talep üzerine genişletildiğini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇ GEZGİNLERE MÜJDE!
Seyahatsever uygulaması hakkında konuşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülkemizi gezmeye çıkan gençlerimize yurtlarımızın kapılarını açtığını daha önce açıklamıştık.
YAŞ ARALIĞI 18-30'A ÇIKARILDI
Seyahatsever adını verdiğimiz bu uygulamaya gerçekten çok fazla talep geldi. Gençlerimizin bu imkandan daha fazla katılımla istifadesini sağlamak için onlardan gelen istek doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik." ifadelerini kullandı.