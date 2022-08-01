Son dakika: Başkan Erdoğan’dan genç gezginlere müjde!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇ GEZGİNLERE MÜJDE!

Seyahatsever uygulaması hakkında konuşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülkemizi gezmeye çıkan gençlerimize yurtlarımızın kapılarını açtığını daha önce açıklamıştık.

YAŞ ARALIĞI 18-30'A ÇIKARILDI

Seyahatsever adını verdiğimiz bu uygulamaya gerçekten çok fazla talep geldi. Gençlerimizin bu imkandan daha fazla katılımla istifadesini sağlamak için onlardan gelen istek doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik." ifadelerini kullandı.