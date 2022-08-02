28 Şubat Öğrenci Derneğinden Çevik Bir’in tahliyesine tepki

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle infazına ara verilmesine karar verdi. Karar sonrasında Çevik Bir cezaevinden tahliye edilirken, 28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas kararla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Çevik Bir başta olmak üzere o zihniyetle ilkesel olarak tamamen ayrı olduklarını belirten İlyas, "Bu tür darbelerin, hak ihlallerinin yaşanmaması için 28 Şubat davalarında alınan kararlarla adalete hesap vermeleri ve kamu nezdinde yıllarca inançlarından dolayı askeriyede çalışma hayatlarında kamuda ve üniversitelerde yaşattıkları hak ihlalleri konusunda bizlerin haklılığı Çevik Bir ve onunla aynı zihniyetteki kişilerin zalimliği tescillenmiştir" dedi.

Adaletin verdiği ve vereceği kararlarda güvenlerinin tam olduğuna vurgu yapan İlyas, "Milletin vicdanında mahkum olmuş bu bireylerin, bir neslin yok oluşu için tüm varlığını koymuş zihniyetin adeta ödüllendirme gibi görünen tahliye kararını kabul etmiyoruz. Derneğimizin tüm üyeleri için yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.