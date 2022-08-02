Haşema yasağına ayrımcılık cezası

İzmir'in Dikili ilçesinde yazlık daire kiraladıkları sitenin havuzuna haşemalı olduğu gerekçesiyle alınmayan Tuğçe Çetin ile eşi Harun Çetin, başlattıkları hukuk mücadelesini kazandı. Ayrımcılık yaptıkları gerekçesiyle site yönetimine 5 bin lira idari para cezası kesilirken, Çetin'in havuza girmesini engelleyen Hasan Göker, İsmet Yıldırım ve Mustafa Doğdaş hakkında kamu davası açıldı. Geçen yıl ağustos ayında meydana gelen olayda, tatil yapmak için gittikleri İzmir'in Dikili ilçesinde, Doktorlar ve İşadamları Sitesi'nde bir daire kiralayan Tuğçe Çetin ve eşi Harun Çetin, sitenin havuzunu kullanmak isteyince hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşmıştı. Tuğçe Çetin'in haşemalı olarak havuza girmesi site yönetimi tarafından engellendi. Hasan Göker, İsmet Yıldırım ve Mustafa Doğdaş adlı kişiler ise 'Site yönetimi kararı var' diyerek çifte ayrımcı bir tavır sergiledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerle büyük tepki çeken olayın ardından Çetin çifti maruz kaldıkları ayrımcı muamele nedeniyle hukuki mücadele başlattı.Çetin çiftinin başvurduğu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), haşema yasağı ile ilgili emsal nitelikte bir karara imza attı. TİHEK, Çetin'e yönelik ayrımcılık yapıldığına karar vererek site yönetimine 5 bin lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti. TİHEK'in kararında, "Başvuru konulu olayda muhataplar tarafından 'din' ve 'inanç' temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhatap hakkında 5000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi" denildi. TİHEK'in, 2020/2694, 2021/766, 2021/2485, 2019/3404 numaralı 4 ayrı başvuruda da benzer nitelikte kararlara imza attığı ve ayrımcılık yapıldığına hükmettiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Dikili Savcılığı ise, çifte tepki gösterip ayrımcı muamelede bulunan Göker, Yıldırım ve Doğdaş hakkında kamu davası açılmasına karar verdi. Savcılığın iddianamesinde, "Müştekinin iddialarının, tanık beyanı ve CD inceleme tutanağıyla da doğrulandığı, bu haliyle de şüphelilerin üzerine atılı 5237 sayılı TCK'nın 122/1 maddesinde düzenlenen 'Kişiler Arasında Ayrımcılık Yapmak' suçunu işlediklerine dair kamu davası açmayı gerektirir yeterli delilin elde edildiğinin anlaşıldığı" ifade edildi.