Millet İttifakı’nda HDP çatlağı! "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e oy yok!"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını açıklamıştı.
Pervin Buldan, sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan "Zor Ama Yine De Sor" adlı programa katıldı. Pervin Buldan, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum.
Çünkü; Türkiye yönetecek olan kadının daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, herkes kendi siyasetini yapar. Ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
BEŞTAŞ: "YA, AYIP YA"
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasının "ayıp" olduğunu söyledi. Meral Danış Beştaş, şunları söyledi: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çıkmış, Sevgili Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili 'İnşallah demedim' diye açıklama yaptırmış. Belediye basın-yayın birimine hem de. Ya, ayıp ya. En ciddi konularda açıklama yapmayan bir belediye basın-yayın birimi 'İnşallah' karşısında açıklama yapma gereği duymuş."
Beştaş, siyasetin cesaret işi olduğunu iddia ederek şunları söyledi: "Sevgili Demirtaş, Yüksekdağ, Kavala ve daha yüzlerce siyasetçi neden cezaevinde? İktidarın rehine siyaseti nedeniyle cezaevinde. Onları orada tutan siyasete karşı çıkmadan, karşı durmadan muhalif siyaset olmaz, olamaz. Eğer 'İnşallah' demekten bile imtina ediyorsanız iktidarın rehine politikasının yanında yer alıyorsunuz demektir. Maşallah size, gerçekten maşallah. Bu ikircikli, ilkesiz politikayla Türkiye yol alamaz diyorum ve HDP mücadelesiyle, dik duruşuyla, demokratik güçlerin direnişiyle kesinlikle kararlılıkla yol alacaktır. 'Verin bana yetkiyi' veya 'Bize katılın' demekle de olmaz. Ortak mücadeleye katılmakla, birlikte mücadeleyi yürütmekle ancak rehine siyasetinin karşısında durulabilir."
YİĞİTALP: "DESE NE OLUR, DEMESE NE OLUR"
HDP 25 ve 26. Dönem Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp de; "Ankara Büyükşehir Belediyesi: Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi" şeklindeki sözlerini alıntılayarak şunları söyledi: "Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın İnşallah dememiş olmasının bir kıymeti var mı! Dese ne olur, demese ne olur.."
HDP Eş Genel Eski Başkanı Sezai Temelli, 15 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sezai Temelli, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söylemişti.
PİR: "NE AKŞENER'E NE DE AKŞENER'E HDP'LİLERİN VERECEĞİ OY YOK!"
HDP Eski Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı'na HDP'lilerin oy vermeyeceğini açıkladı.
Ziya Pir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok!" ifadelerini kullandı.