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Giriş Tarihi: 2.8.2022 17:19

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DHA
MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

PKK'ya darbeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak MSB Gara'da tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.

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MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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