MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya darbeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak MSB Gara'da tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.