TBMM Başkanı Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü

Şentop ve Salih'in TBMM'de baş başa gerçekleşen görüşmesinden sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin tarihine dikkati çeken Şentop, "Türkiye için Libya, batısı, doğusu ve güneyiyle bir bütündür ve ayrılamaz. Biz tüm bölgelere ve kesimlere eşit mesafede duruyoruz" dedi.



Birçok alanda iş birliği imkanlarının geliştirilmesi için iki ülke arasında büyük bir potansiyelin bulunduğunu ifade eden Şentop, Libya'nın egemenliğinin, birlik ve beraberliğinin korunmasının Türkiye açısından hayati önem taşıdığını dile getirdi. Şentop, "Libya'nın içinden geçmekte olduğu kritik dönemde istikrarı tehlikeye atacak adımlardan kaçınılması, bir güç boşluğu oluşmaması önemlidir. Bu süreçte tarafları itidale davet eden ortak mesajlar verilmesine ihtiyaç vardır. Biz, üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libya'nın istikrarı, refahı ve huzuru için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulamak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ise Türk ve Libya halkları arasında tarihi bağlar bulunduğunu ifade ederek Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için bütün diyalog kanallarının açık kalmasına dikkat ettiklerini söyledi.

Libya'da oluşturulan ve Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alan yeni hükümetin önceliğinin, ülkede parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını sağlama olduğunu kaydeden Salih, Türkiye'nin de barış ve istikrarın sağlanmasında Libya'ya desteğinin önemine işaret etti.