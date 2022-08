Başkan Karalar’dan adrese teslim ihaleler

"TÜMihaleler şeffaf olacak" diyen CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sözünü tutmadı ve 'sağ kolu' olan Ertan Karaoğlu'na adrese teslim ihaleler verdi. Başkan Karalar'ın, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde yanından bir an olsun ayırmadığı hatta "Başkanvekilliği" görevine kadar getirdiği ve 2018 seçimlerinde CHP'den Adana milletvekili adayı olan Kozanlı Ertan Karaoğlu'nun firmasına her yıl araç kiralama ihalelerinin verildiği ortaya çıktı. Kozan'ın Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Sokak'ta faaliyet gösteren Karaoğlu Petrol Otomotiv Gıda Şekerleme Tarım Kurutma Nakliyat İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Başkan Karalar'ın göreve gelmesiyle birlikte 3 yıl boyunca 'Kamyonet kiralama hizmeti'ni kazandı. Firma 2020 yılında 1 milyon 68 bin 720 TL, 2021 yılında 1 milyon 945 bin 85 TL ve 2022 yılında 4 milyon 598 bin 635 TL ile ihaleyi aldı.Kamyonet kiralama hizmeti ihalesini her yıl alan Karaoğlu firmasına "Sinekle mücadele işinde kullanılmak üzere araç kiralanması alım" ihalesi de verildi. Firma 2020-2022 yılları için 7 milyon 719 bin 658 TL, 2022-2023 yılları için 14 milyon 387 bin 75 TL ile ihaleyi aldı. Plakalarında "Karaoğlu filosu" ve üzerinde "Sineksiz Adana için limitsiz mücadele!" yazıları bulunan araçların sokaklarda ilaçlama yapmadığı da iddia edildi.