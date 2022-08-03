BM: 10 milyon Ukraynalı mülteci oldu

RUSYA-Ukrayna Savaşı 160. gününe girerken ülkedeki sivillerin kaçışı sürüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, işgalin başından bu yana ülkeden kaçanların sayısı 10 milyonu geçti. İşgalin başlamasıyla artan silahlı çatışmaların sivillerin ölümüne ve sivil altyapının zarar görmesine neden olmasının halkı emniyet, güvenlik ve yardım arayışına ittiği belirtilen yeni veriler, bu amaçla ülkeden ayrılan mülteci sayısının 10 milyon 107 bin 957 olduğunu gösterdi. Avrupa'da Geçici Koruma ya da benzer bir ulusal koruma programına kayıtlı mülteci sayısı ise 3 milyon 745 bine yaklaştı.