Dileğim Ege’nin bir barış denizi olmasıdır.

Edirne'de, 2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar için Meriç Nehri kıyısında anma programı düzenlendi. Roman Soykırımı Anma Günü dolayısıyla, Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu, Meriç Nehri kıyısında toplandı. Nehir kenarında açılan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle başlayan programda, soykırımda hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Sözcüsü Turan Şallı, burada yaptığı konuşmada, Romanların katledilişinin 78. yıldönümünde hüzün ve acı yaşadıklarını söyledi.2. Dünya Savaşı'nda Nazi rejiminin Romanlara yönelik kitlesel soykırım yaptığını dile getiren Şallı, "2. Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi ve işbirlikçilerinin desteğiyle 500 bin Roman ve Sinti'nin katledildiğinden söz edilmektedir. Bazı araştırmalara göre sayı 1.5 milyonu bulmaktadır. 2-3 Ağustos 1944'te kamplardaki Çingeneler bir gecede yok edildiler" dedi. Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak ise, "Bugün Porajmos diye tanımlanan Roman soykırımının 78'inci yıldönümü. 1944 Nazi Almanya'sında faşizmin bir gecede 3 bine yakın insanı, başta kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere katlettiği bir gün. Tarihçilerin söylediğine göre, İkinci Dünya Savaşı'nda 200 ile 800 bin arasında Roman insan soykırıma maruz kaldı. Bu bir insanlık suçu. Sadece Roman oldukları için katledildiler. Bizler bu günü unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.