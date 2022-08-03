Diyarbakır şehidini uğurladı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir askeri aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu, memleketi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. 29 Temmuz'da vatani görevini yaptığı sırada zırhlı araç kazasında yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu, dün sabah tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Şehidin Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Pekmezler Köyü'nde yaşayan yakınlarına acı haber, askeri erkân tarafından verildi. Askeri törenin ardından naaşı Diyarbakır'a gönderilen şehit Sofioğlu için Dicle ilçesinde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi.Şehidin ağabeyi Habip Sofioğlu, kardeşinin Diyarbekirspor ve Beşiktaş'ı çok sevdiğini, Diyarbekirspor'un maçlarını kaçırmadığını söyledi. Kardeşinin tezkeresine 40 gün kala bu acı olayın yaşandığını belirten Sofioğlu, "Nöbet değişimi sırasında kaza olmuş. 10 kişi varmış araçta, kendisi şehit olmuş. Acımız çok büyük. Kardeşimin hayalleri vardı. İsmi gibi Yusuf yüzlüydü. Diyarbekirspor'un maçlarına gelip destek veriyordu. Takdiri ilahi. Dua etmekten başka yapacağımız bir şey yok" dedi. Şehit Sofioğlu'ndan geriye ise askere gitmeden önce çekilen görüntüleri kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Sofioğlu'na asker uğurlaması yapıldığı ve annesinin ellerine kına sürdüğü anlar yer aldı.