Edirne’de esnafın yüzü gülüyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Edirne'de mola vererek otellerde konaklıyor. Sevdiklerine kavuşmak için sıla hasreti ile yola çıkan ve kentteki otellerde konaklayan gurbetçiler, ayrıca kent merkezine inerek yaptığı alışverişlerle de esnafa katkı sağlıyor. Kent merkezine inip tarihi ve turistik noktaları da gezme imkanı bulan gurbetçiler, kente özgü hediyeliklerden de alıyor. Yaşadıkları ülkeden yola çıkan ve Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Edirne'de mola veren gurbetçiler, hem ihtiyaçlarını karşılıyor, hem geziyor hem de kentteki berberlere uğrayıp çocuklarının saçlarını da burada kestiriyorlar. İzinleri biten ve yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçiler de yine Edirne'de dinlenmek üzere otellerde kalıyor. Bu sene diğer yıllara göre gurbetçi misafirlerin gelişlerinde artış olduğunu söyleyen bir Otelin İşletme Sorumlusu Can Pekbaş,bu yoğunluğu diğer yıllara nazaran biraz daha fazla hissettiklerini ifade etti. Gurbetçilerin geçmişten gelen bir alışkanlıkla Türkiye'ye girmeden mola vermediğini ve Edirne'de konakladığını belirten Pekbaş, "Biz de onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Burada hem ilk yorgunluklarını atıyorlar hem de şehir turu yapıyorlar. Bu sayede hem şehir esnafına hem de otellere katkı sağlıyorlar" dedi. İHAAVRUPA'NIN çeşitli ülkelerine ihraç yükü götürmek için Edirne'ye gelen TIR sürücüleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Türkiye'den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa'ya götürmek üzere Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR sürücüleri, 20 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Saatlerce sırada bekleyen sürücüler, en büyük sıkıntılarının, ihtiyaçlarını giderebilecekleri tesis bulunmaması olduğunu söyledi. DHA