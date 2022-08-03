FETÖ’nün prensi kaçarken yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile geçirdiği 11 günü kaleme alıp kitap yazan gazeteci Mehmet Gündem, eşi ile birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalandı. Gündem, cezaevine gönderildi FETÖ üyeleri başta olmak üzere terör örgütü mensupları yasadışı yollardan kaçmak için her yola başvuruyor. Edirne'den yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20 terör örgütü üyesi daha yakalandı. 10'u Yunanistan'a girmek isterken sınır polisi tarafından geri itilen şüphelilerden 16'sı FETÖ üyesi, 2'si PKK, 1'i MLKP, 1'i de DHKP-C'li çıktı.Şüpheliler arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile geçirdiği 11 günü kitaplaştıran gazeteci Mehmet Gündem ile eşi Mine Gündem de yer aldı. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan Mehmet Gündem, eşiyle birlikte Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Yunanistan üzerinden yurtdışına kaçış planı suya düşen Gündem tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce bir süre cezaevinde kalan Gündem hakkında verilen hapis cezası kararıyla ilgili dosyanın istinaf mahkemesinde olduğu kaydedildi.Mehmet Gündem, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de olduğu birçok siyasetçinin biyografisini kaleme almıştı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile geçirdiği 11 günü de kitaplaştıran Gündem, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapatılan Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nın yönetici, üye ve çalışanlarına yönelik soruşturması kapsamında, 1 Kasım 2017'de gözaltına alınmıştı.Edirne'defarklı terör örgütlerine üye 20 şüphelinin bir arada yakalanması terör örgütlerinin işbirliğini de ortaya çıkardı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Elçili Köyü'nde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Tevfik Mustafa K.'nın FETÖ terör örgütü üyesi, birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı Emine K.'nın ise MLKP terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. Edirne'nin Uzunköprü İlçesi Çalıköy'de Jandarma ekipleri tarafından Yunanistan'dan geri itilen 4 örgüt üyesinden Ebru S., Esra Y., Emir I.'nın FETÖ üyesi, Turgay K.'nın ise DHKP-C üyesi olduğu ortaya çıktı. Edirne'nin Meriç ilçesi Serem Köyü'nde Hudut Karakolu personeli tarafından 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de Yunanistan tarafından geri itilen 6 kişiden Aydın C. ile Orhan D.'nin FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan haklarından arama kaydı bulunduğu öğrenilirken, Edirne Kiremitçisalih Köyü'nde de PKK terör örgütü üyesi Metin E. ile Müdür E. yakalandı.