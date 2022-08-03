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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Fındığı yerden toplayın önerisi

Fındığı yerden toplayın önerisi
Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM) Müdürü Öğretim Görevlisi Şemsettin Kulaç, fındık sezonunun yaklaşmasıyla üreticilerin ürünü toplama konusunda aceleci davranmaması gerektiğini söyledi. Tam olgunlaşma döneminde dalından koparılan mahsulün verim kaybına neden olduğunu vurgulayan Kulaç, "Maalesef bazı yörelerde fındığı erken topluyoruz. Haklı gerekçeleri de var. Yere döküldüğü zaman yerde bulma şansları yok. Yağmur yağdığı zaman derelere karışıp gidebiliyor. Eğimli araziler var, altını da temizleme imkanları olmuyor. Bu nedenle erken toplamak zorunda kalıyorlar ama mümkün olduğu kadar fındık olgunlaşıp dökülmeye başladıktan sonra toplamak gerek" diye konuştu. AA
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Fındığı yerden toplayın önerisi
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