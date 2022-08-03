HDP’den aday tepkisi: Kimse parlatmasın Akşener ve Yavaş’a oy yok

Millet İttifakı'nın 6+1'lik masasında her geçen gün yeni bir kriz yaşanıyor. Henüz bir aday belirlenemediği gibi masanın altındaki gizli ortak HDP, bazı isimlerin adaylık için adının geçmesine bile tahammül edemiyor. HDP, özellikle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adının anılmasına tepki gösteriyor.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, daha önce sosyal medyada katıldığı bir programda Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını söylemişti. Akşener ve Yavaş'ın adaylığı konusunda bir tepki de HDP'nin eski Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'den geldi. Twitter'dan paylaşım yapan Pir, "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok!" dedi. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in "Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi" şeklindeki açıklaması da HDP'lilerce tepkiyle karşılanmıştı.HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çıkmış, sevgili Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili 'İnşallah demedim' diye açıklama yaptırmış. Belediye basın-yayın birimine hem de. Ya, ayıp ya. En ciddi konularda açıklama yapmayan bir belediye basın-yayın birimi 'İnşallah' karşısında açıklama yapma gereği duymuş" ifadelerini kullanmıştı.