İçişleri Sözcüsü Çataklı: İçişleri Bakanlığından toplamda 49 bin 13 kişi ihraç edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Ankara'da bulunan Cemevlerine yapılan saldırıyla ilgili olarak Çataklı, Temmuz ayının son günlerinde Ankara'daki 3 cemevine provokatif saldırı yaşandığını hatırlatarak, birilerinin halen farklı etnik ve mezhep kimlikleri üzerinden bir çatışma üretmenin peşinde olduğunu aktardı. Çataklı, son olayda da olayın faillerinin üzerinden 24 saat geçmeden kolluk birimlerince yakalanıp adalete teslim edildiğini bildirdi. Çataklı, olayla ilgili olarak 3 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerin örgüt bağlantılarının olduğunu ve soruşturmanın halen devam ettiğini dile getirdi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TOPLAMDA 49 BİN 13 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ"

Bugüne kadar 2 şekilde ihraç gerçeleştiğini aktaran Çataklı, "Bir KHK'lar ile ihraçlar oldu, bir de idari işlemlerle ihraçlar oldu. KHK'lar ile 37 bin 934 kişi, idari işlemlerle 11 bin 79 kişi olmak üzere toplam 49 bin 13 İçişleri Bakanlığı çalışanı ihraç edildi. Bunlar içerisinde Mülki İdare Amirleri, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD, Göç İdaresi, Belediye personelleri var. Mülki İdare Amirlerinden bin 800, Jandarma'da 8 bin 523, Emniyette 35 bin 112, Sahil Güvenlikten 690 kişi ihraç edildi. Toplam ihraç sayısı ise 49 bin 13. FETÖ ile mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi son FETÖcü ayıklanana kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın geri itme hukuksuzluğunun devam ettiğini anımsatan Çataklı, "Fakat artık uluslararası yayınlardan da anlaşılıyor ki, mızrak çuvala sığmıyor. Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Ofisi tarafından, Yunanistan ve Fronteks'in geri itmeler konusunda işbirliği yaptığına dair bir rapor yayınlandı. Raporda, Fronteks'in, Yunanistan tarafindan yapılan geri itmeleri örtbas ettiği ve AB Parlamentosuna bu konuda bilinçli olarak yalan söylediği açıkça ifade edilmiştir. Temmuz ayı başında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2014 yılında 11 kişinin öldüğü göçmen teknesi batırma vakasindan dolayı Yunanistan'ı tazminata mahkum etti. Çok şükür, bizim göç yönetimimizde böyle kara lekeler yoktur. Bu hükümlerin artmasını ve dünyanın bu konuda uyarılarımızın dikkate almasını, sorunun palyatif değil, yerinde çözümlerle, medeniyetimize yakışır şekilde halledilmesini arzu ediyoruz" dedi.

"ŞIRNAK, HAKKÂRİ ARTIK TERÖRLE DEĞIL FESTİVAL İLE ANILIYOR"

Geçtiğimiz günlerde 42 yıl aradan sonra Cudi Dağında gerçekleştirilen, "2. Cudi Festivali"nin terörle mücadelede gelinen noktayı anlamak bakımından en somut göstergelerden biri olduğunu kaydeden Çataklı, "Şırnak, Hakkâri, Diyarbakir, Van artık terörle değil festivallerle, şenliklerle anılmaktadır. Bakanımızın teröristlere yönelik bir 'teslim ol' çağrısı oldu. Bende bir katkı yapayım. Bütün teröristlere yetecek sarı torbamız var, bu işi bitirmekte kararlıyız. Tek seçenekleri var o da teslim olmak, acele etsinler" ifadelerini kullandı.

"TEMMUZ'DA ÖRGÜTLE İRTİBATLI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN BİN 141 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2022 Temmuz ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11'I büyük, 25'I orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 377 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 728 operasyon yapıldığını söyleyen Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında 2'si gri, 4'ü turuncu ve 1'i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 10'u ölü, 44'ü sağ, 14'ü teslim toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 56'sı PKK/KCK, 11'i DEAŞ, 1'i sol terör örgüt mensubudur. Ayrıca, Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 141 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 367'si PKK/KCK, 594'ü FETÖ, 136'si DEAŞ, 44'ü sol terör örgüt mensubudur. Gözaltına alınanlardan ise, 74'ü PKK/KCK, 114'ü FETÖ, 23'ü DEAŞ, 8'i sol terör örgütleri mensubu olmak üzere 219 kişi tutuklanmıştır" şeklinde konuştu.

Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Temmuz ayında 65 sığınak, barınak, mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini belirten Çataklı, 24'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 38 silah, 11 adet mayın ile el yapımı patlayıcı (EYP), 29 adet el bombası, 119 kilogram patlayıcı madde, 5 bin 164 adet muhtelif mühimmat ele geçirildiğini, ayrıca 2022 yılı Temmuz ayında mayın ve eyp patlayıcı madde düzeneği ile plananlanan toplam 7 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.

"EREN-ABLUKA OPERASYONLARI 28 AYRI BÖLGEDE DEVAM EDİYOR"

PKK/KCK terör örgütünün kış hazırlıklarının bozulması ve sığınakların bulunarak etkisiz hale getirilmeleri amacıyla 7 Kasım 2021'de başlatılan Eren-Kış Operasyonlarının tamamlandığını, 15 Nisan 2022 itibariyle Eren-Abluka Operasyonlarına başlandığını, şu an 28 ayrı bölgede devam ettiğini anlatan Çataklı, bugüne kadar 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Çataklı, operasyonlar kapsamında 263 mağara ve sığınağın, 102 silahın, 180 el bombasının, 47 adet mayın ve EYP'nin, 375 adet fünyenin, 404 tüpün, 2 bin 943 kilogram patlayıcının, 24 dürbün, 34 telsiz, 15 bin 758 mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini dile getirdi.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA TEMMUZ'DA 15 BİN OPERASYON YAPILDI"

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Temmuz ayında 15 bin 575 operasyonda 19 bin 386 kişinin gözaltına alındığını bildiren Çataklı, bin 472 kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığını söyledi. Çataklı, "Yapılan operasyonlarda bin 760 kilogram esrar, 78 kilogram skunk, 242 kilogram eroin, geçen aya göre yüzde 708 artış ile 380 kilogram kokain, 44 kilogram sentetik kannabinoid, geçen aya göre yüzde 69 artiş ile 840 kilogram metamfetamin, 85 bin 358 adet ectasy, 30 bin 16 adet captagon, 418 bin 491 adet sentetik ecza, 7 milyon 116 bin 991 kök kenevir ele geçirilmiştir" dedi.

Çataklı, Uyuşturucu ihbarları için geliştirilen ve ihbar edenin kimliğini saklı tutmaya yarayan "UYUMA" uygulamasında hedef sayılarının 1 milyon olduğunu, uygulamanın hâlihazirda indirme sayısının 513 bin 722, gelen ihbar sayısının ise 44 bin 789 olduğunu anlattı.

Metamfetamin isimli uyuştucu konusunda gençleri uyaran Çataklı, "Lütfen uzak durum, her uyuşturucudan uzun durum. Metamfetamin'den daha da uzak durum. Çünkü bu maddenin öldürücülüğü çok yüksek, geri dönüşü de neredeyse yok" ifadelerini kullandı.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik olarak Temmuz ayında bin 775 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Çataklı, operasyonlarda 2 bin 557 kişinin gözaltına alındığını, 18 kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığını 346 bin 339 paket kaçak sigara, 158 bin 825 litre kaçak akaryakıt, 58 bin 496 litre kaçak alkollü içki ele geçirildiğini kaydetti.

Çataklı, 2021-2022 yılları Temmuz ayları asayiş verileri karşılaştırıldığında, Türkiye genelinde mal varlığına karşı işlenen, yankesicilik olaylarında yüzde 27 azalış, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 6 azalış, evden hırsızlık olaylarında yüzde 10 azalış sağlandığını, ayrıca 2022 yılı Temmuz ayında günlük ortalama evden hırsızlık sayılarının İstanbul'da 24'e, Ankara'da 2'ye, İzmir'de 8'e, Türkiye genelinde ise 152 seviyesine düştüğünü duyurdu.

"ÜLKESİNE GERİ DÖNEN SURİYELİ SAYISI 514 BİN 358'E ULAŞTI"

Düzensiz göç ile mücadelede, 2022 yılı Temmuz ayında 5 bin 103'ü denizlerde olmak üzere toplam 25 bin 781 düzensiz göçmen ve 570 organizatör yakalandığı bilgisini paylaşan Çataklı, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 514 bin 358'e ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 652 bin 633 kişidir" şeklinde konuştu.