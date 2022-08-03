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Giriş Tarihi: 3.8.2022

CHP, Meclis’i olağanüstü toplantıya çağrırken bile usulsüzlük yaptı

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
CHP'NİN, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran oturumda usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. CHP'nin oylamaya katılan milletvekili sayısını artırmak için mükerrer oy kullandığı tespit edildi. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, elektronik sistemle oylamaya katıldı ve oturuma katıldığını beyan etti. Enis Berberoğlu, Bülent Tezcan ve Kani Beko'nun el yazısıyla yoklama pusulasına da imza attığı öğrenildi. TBMM Başkanlık Divanı CHP'li bu 3 milletvekilinin mükerrer oy kullandığını tespit etti ve toplantıya katılan milletvekili sayısından 3 imzayı düşürdü. CHP'nin olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kurulu, yeter sayı bulunamadığı için toplanamadı. Toplantı 1 Ekim'e ertelendi.
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CHP, Meclis’i olağanüstü toplantıya çağrırken bile usulsüzlük yaptı
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