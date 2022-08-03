Ordu gezisinde Başkan Erdoğan’ı duygulandıran albüm

HİTABETİ ÇOK KUVVETLİYDİ

Cumhurbaşkanı okuldayken de hep hitabetle uğraşıyordu. Derslere okulda çalışır, iyi dinlerdi. Dersi derste dinlerdi, çok zekiydi. Münazaralarda 'İmam Hatip'i temsil ederdi. Ali Kul ve Seyfettin Esen'le birlikte. Liseler arası yarışmalarda İmam Hatip hep birinci olurdu. Çok güzel şiir okurdu. Şiir yarışmalarında birinci olurdu. Necip Fazıl'dan almıştı ödülünü. Hitabeti çok kuvvetliydi. Bir de iyi futbol oynardı