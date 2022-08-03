Şevval İsminin Anlamı Nedir? Şevval Ne Demek, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Şevval ismi hakkında anne ve baba adaylarının merak ettiği pek çok soru bulunmaktadır. Merak edilen Şevval isminin kökeni Arapça olarak karşımıza çıkar. Ayrıca bu ismin anlamı da karşımıza "bayram ayı, hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen ay" olarak çıkmaktadır.

ŞEVVAL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Geçmişten günümüze dek kullanılan bazı eskimeyen isimler bulunmaktadır. Bu isimler arasında Şevval ismi de yer almaktadır. Şevval ismi hakkına anne ve baba adaylarının yanıtını merak ettikleri sorular arasında Şevval isminin anlamı da yer alır. Şevval isminin bilinen iki anlamı bulunmaktadır. Birinci ve en çok bilinen anlamı "Hicri takvimde bulunan Ramazan ayından sonra gelen ve hicri aylardan 10. olan ay, bayram ayı" şeklindedir. Diğer anlamı ise karşımıza "ay parçası" olarak çıkmaktadır.

ŞEVVAL İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Anne ve baba adaylarının bebeklerine isim verirken dikkat ettikleri hususlar arasında isimlerin Kur'an'da geçip geçmediği de yer almaktadır. Şevval ismi de Kur'an'da geçi geçmediği merak edilen isimler arasındadır. Şevval ismi Kur'an'da geçen bir isim değildir. Ancak bu ismin dini bir değeri bulunmaktadır. Bu ismin bir anlamı "bayram ayı, hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen ay" şeklindedir.

ŞEVVAL İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Bebeklerine isim seçme sürecinde bulunan anne ve baba adayları hakkında araştırma yaptıkları sorular arasında araştırılan ismin kökeni de bulunmaktadır. Şevval isminin kökeni de merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Şevval isminin kökeni karşımıza Arapça olarak çıkmaktadır.

ŞEVVAL NE DEMEK?

Şevval ismi hakkında yapılan araştırmalarda Şevval kelimesinin anlamı da merak edilmektedir. Şevval kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı karşımıza "bayram ayı, hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen ay" şeklinde çıkar.