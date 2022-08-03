Uzman çavuşa iftira atan FETÖ’cü doktora memurluktan ihraç

Muğla'da acil servise başvuran Uzman Çavuş A.A. tarafından darbedildiğini iddia eden, kamera görüntülerinden yalan söylediği ortaya çıkan, ardından da hakkında FETÖ üyeliği suçundan dava açılan doktor Tahir Tarımer (26) memurluktan ihraç edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart'ta yaşanan olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'nca başlatılan idari soruşturma sonucu alınan karar, Tarımer'e tebliğ edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında da Tarımer hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan kamu davası açıldı. İddianamede Tarımer'in, 2011'de Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandıktan sonra örgütle irtibatlı yurt ve evlerde kaldığı yer aldı. Ayrıca fakültede öğrencilerinin örgütsel sorumluluğunu üstlenen M.G. ile yoğun irtibatta olduğu, Bank Asya'da hesap açtırdığı belirlendi. Tarımer'in, adına kayıtlı iki GSM hattını, örgütün jandarma mahrem yapılanmasında görev yapan iki kişiye verdiği kaydedildi. Bu nedenle Tarımer'in, sempati ve iltisak boyutunu aşarak, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu kanaatine varıldı.