Ailelerin evlat nöbeti sürüyor

MUŞ'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi. HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK" ve "Anneler direniyor" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, slogan atarak HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına "devlete teslim ol" çağrısında bulundu. Anne Gülbahar Teker, eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Biz çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Bir çocuk dağda kalana kadar bu eylemi devam ettireceğim" dedi.