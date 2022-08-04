Barış Pınarı’nı da hazmedemediler

Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak ve terör koridorunu engellemek amacıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları ile ilgili gerek geleneksel Batı medyası gerekse de sosyal medya hesaplarından birçok gerçek dışı haber yayıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı'nda sivil/asker ayrımının yapılmadığı, hedefin Kürtler olduğu ve soykırım yapıldığı iddiaları yoğun olarak işlendi.Ünlü Amerikan televizyon kanalı ABC News ise 2017'de bir silah tanıtımı sırasında çekilen görüntüleri "Türk ordusu, kuzey Suriye'yi bombalıyor" başlığıyla haberleştirdiği için özür dilemek zorunda kaldı.Barış Pınarı Harekâtı'nı karalamayı amaçlayan hareketlerden bir diğeri ise Amerikan Fox News kanalından geldi. Sunucu Leland Vittert, Türkiye'yi suçlamaya, hakaret etmeye çalıştı.Twitter ise kamuoyunun algısını etkilemek için perdeleme girişiminde bulundu. Bu süreçte TRT World'ün bazı içeriklerini "Bu tweet hassas içeriklere sahiptir" mesajıyla sınırlandırdı. Eski tarihli bazı yaralı çocuk fotoğrafları kullanılarak 'Türkiye'nin operasyonlarında vuruldu' yalanı ortaya atıldı.