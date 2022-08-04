Cemevi saldırganı tutuklandı

Ankara'da 2 cemevi ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'na düzenlenen saldırıya ilişkin olarak adliyeye sevk edilen Ahmet Ozan K. tutuklandı. Saldırılardan kısa süre sonra polis tarafından yakalanıp sorgulanan Ahmet Ozan K.'nın bağlantıları derinlemesine incelendi. Ahmet Ozan K. ile sık sık görüştükleri belirlenen Çağdaş Can B.'nin geçmiş dönemlerde sol bir terör örgütünde faaliyet gösterdiği belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Ahmet Ozan K., sulh ceza hakimliği tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa nefret' 'İbadet ve mezarlıklara zarar verme' ve 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından tutuklanırken, Çağdaş Can B. ve B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.