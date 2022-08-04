CHP’liler birbirlerine girdi, ifşalar başladı! İşte Jahrein’in CHP’nin OKTROLL olarak adlandırılan troll ordusunu ifşası…

O İSİM İDDİALARI RET ETTİ

Ayvataş ise Sonuç'un iddialarını ret ederek sosyal medyadan bir dizi açıklama yaptı. Ayvataş resmi Twitter hesabından iddialara yönelik açıklamalar yaparak "Jahrein'in influencer'lık yapması ne kadar normalse, benim de dijital medya ajans sahibi olup bu işi yapmam bu kadar normal. Farkımız, sen ücret alarak bir şeylerin reklamını yapıyorsun. Ben gönüllü! Git kendine eğlenecek başka kişileri bul. Ben önemli biri değilim. Orijinalini paylaşalım Jaho. Aslında 2 ay önce yazdığında da cevabını vermiştik. Fikirkolik dijital ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir bağı yoktur. Ben gönüllü Alican Ayvataş olarak destek veriyorum. CHP'ye çekim yaptığım işlerden hiç para kazanmadım, aksine para harcadım" ifadelerini kullandı.

Jahrein'in vurguladığı isimlerden biri olan Mustafa İzol da sosyal medyadan Ayvataş'a destek vererek, "Alican: Bizler CHP'de var olduğumuz müddetçe Jahrein gibileri CHP'de bulunamaz. Gitsin başka partide siyaset yapsın.. ben o zaman alicana bir şey söyleyeyim Jahrein bu gün çıkıp genel merkeze gitse senden daha fazla el üstünde ağırlanır bunu sende biliyorsun bende biliyorum" dedi. Birbirine düşen kişiler sosyal medya hesapları üzerinden farklı açıklamalar yapmaya devam ediyor.



İŞTE JAHREIN'IN İFŞA PAYLAŞIMLARI!

1- Sizinle bir akit yaptık 40 yaş altı dostlarım. Bu akşam yiyeceğimizi ve hepimizin doyacağını söyledim sizlere. Y-Chp'liler burda mısınız? Tamaaaam Maklubeciler burda mısınız? Tamaaaam Ampüldaşlar burda mısınız? Tamaaaam Ve en önemlisi, Oktroller burda mısınız? Başlayalım...



2- Aylardır Nevşin Mengü'nün yancısı

@memetcanbiber gibi tipler beni ve ülkenin gerçek gündemini, sorunlarını kafaya takan birçok insanı şöyle troll, böyle troll, şöyle organize, böyle fonlanıyor diye yaftalamaya çalıştı. Kanıtları da paintten çizilmiş bu saçmalıklardı

3- Ben size bu akşam iç yazışmaları dâhil OKTROLL ajansını ifşalayacağım. Aslında ben pek bir şey yapmadım. Bunlar aralarında kliklere bölündükleri için sabahtan beri birbirlerini yiyorlar. Ben sofrayı toplayıp hesabı keseceğim. Lakin yavaş yavaş. Sindire sindire. Kahveni KAP!

4- Karşınızda @AlicanAyvatsCHP Kendisi CHP gençlik kolları başkanı @gencosmankillik'in iletişim danışmanı. Klikleri Ekrem, Canan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur (soft) olarak bölecek olursak Kılıçdarcılardan.

5- Bu arkadaş 7 yıl önce PKK'ya Kürt hareketi, DHKP-C'ye cephe, Seyit Rıza'ya general, eski CHP ve Türk Devleti'ne katliamcı diyordu. Benim kendisini tanımam bu twitlerinin ayyuka çıkmasıyla gerçekleşmişti. Bunun üstüne kendisini eleştirmiş CHP'den telefonla aranmıştım.



6- Fikrinin değiştiğini ve benimle görüşmek istediğini söylemişti. Lakin benim yoğun programımdan ötürü kendisiyle buluşamamış, fikrini değiştirdiği için kendisini tebrik etmiştim. Bu sırada Alican troll gruplarında benden "şişko" olarak bahsedip hesabım kapatılınca halay çekmişti.

7- Alican'ın fikri aslında hiç değişmemişti. PKK paçavrası altında Abdullah Öcalan'a özgürlük konserinde sahne alan Aynur Doğan ona göre terörist değildi. Alican Y-CHP'liydi. Ama bağlılığı sadece ideolojik değil, aynı zamanda duygusaldı...



8- Alican'ın bir de girişimi var: @FikirkolikDigi Reklamcılık ve içerik üretimi üzerine bir ajans. Alican bu ajansa genç ve anadoludan bir genç olarak girişiyor. Tahmin edeceğiniz üzere CHP'nin pasladığı işlerden köşeyi dönüyor. Prestijli bir siyasi ve iş adamı kendisi şu an.