Dünyanın umudu, Boğaz’dan geçti

Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında 22 Temmuz 2022'de Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden Razoni gemisi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişine önceki gece saatlerinde ulaştı. Burada bulunan Türkeli Demir Sahası'na demirleyen 27 bin ton mısır yüklü Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi Razoni'de, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde (MKM) görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri denetim yaptı. Dün 10.45'te gemiye ulaşan ekipler 12.30'da gemiden ayrıldı. Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan MKM'de görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri, demirleyen mısır yüklü gemide incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan gemide yapılan denetimlere sahil güvenlik ekipleri de bir helikopter ve iki bot ile eşlik etti.Rumeli Feneri'nde bulunan Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden servis botlarına binen Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'den 5'er yetkilinin bulunduğu heyet, açıktaki gemide yük ve mürettebat kontrolü yapıldı. Yükün dışında başka bir şey olup olmadığı incelendi. Ayrıca mürettebat haricinde yolcu olup olmadığı denetlendi.Denetlemenin ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak" denildi. Razoni, demir sahasından hareket ederek 14.30 itibariyle İstanbul Boğazı'na girdi. Boğaz'dan geçerek Lübnan'a doğru hareket eden gemiye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir kılavuz ve 2 sahil güvenlik botu ile helikopter eşlik etti. Geminin, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi ve Akdeniz rotasından Lübnan'a varması planlanıyor.Kentin birçok noktasından görüntülenen ve denize giren vatandaşların ilgiyle izlediği gemi, saat 15.45 itibarıyla geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi hem kıyıdan hem de havadan helikopterle ajans ve medya tarafından ilgi ile takip edildi.Ukrayna Altyapı Bakanlığı, sevkiyatın şimdilik günde 3 gemi ile sınırlı olacağını açıkladı. Aynı zamanda aylık ihraç edilecek tahıl miktarı da 3 milyon tonu geçmeyecek. İlerleyen süreçte gemi ve toplam tahıl miktarının aşama aşama artırılması öngörülüyor.