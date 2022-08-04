AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, 'İstanbul'un Kayıp 1000 Günü' temasıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 1000 günde yapılan ve yapılmayanlar açıklandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İBB AK Parti Meclis grubunun katıldığı toplantı, Kabaktepe'nin açılış konuşmasıyla başladı.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek, "Sayın İmamoğlu, ne yazık ki İstanbul'a değer katacak hiçbir projeyi kendisi ve ekibi üretmekten ziyade rahmetli Kadir (Topbaş) ağabey döneminde başlamış projelerin bir kısmını devam ettirmiş ve bitirmiştir. Bunu da tebrik ediyoruz. Ancak başta Eyüpsultan'daki hafif tramvay olmak üzere, en son açılan Halk Ekmek fabrikası olmak üzere bunun bir guguk kuşu mantığıyla AK Parti döneminde yüzde 70-80'i bitmiş projelerin sanki tamamının kendi dönemlerinde planlanmış mantığı ile yapılmasını esefle karşıladığımızın altını çiziyoruz" dedi. Toplantıda bir sunum yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ise, İBB yönetiminin personel istihdamı ve borçlanmasına ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Göksu şöyle konuştu:Bazı projeler 'Temel atmama' törenleriyle durduruldu. Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi başta olmak üzere İstanbul'da değeri 11 milyar TL olan 114 proje sona erdirildi. İBB borç sarmalında boğuşuyor. Şu anda kesinleşmiş borç 57.6 milyar lira. 2022 yılı sonunda tahmini borçlanma ise 104 milyar 999 milyon 840 bin 156 lira olacak.: İBB'nin reklama ayırdığı para 849 milyon, kentsel dönüşüme ayırdığı para ise 492 milyon. 2020 Haziran ayında merkezi idareden İBB'ye gelen bir aylık para 1 milyar 185 milyon iken Haziran 2022'de 7 Milyar 161 milyon liraya çıktı. Vaat edilen projelerin gerçekleşme oranı yüzde 5.9, yapılmayan ise yüzde 83.İBB Başkanı seçim döneminde kimseyi işten çıkartmayacağı vaadinde bulunmuştu. 1 Temmuz 2019 ile 1 Temmuz 2022 arasında işten çıkartılan kişi sayısı 15 bin 819. İşe alınan kişi sayısı ise 50 bin 574 kişi. Bunların yüzde 35'i CHP'den, yüzde 15'i İYİ Parti, yüzde 25'i de ismini söyleyemedikleri koalisyon ortaklarından alınıyor.M. Tevfik Göksu, İBB Başkanı İmamoğlu'na 10 soru da yöneltti: 1. Bu şehre bir metreküp ilave temiz su kaynağı ürettiniz mi? 2. Başlayıp bitirdiğiniz atık su arıtma tesisi var mı? 3. Projesini yapıp inşaatına başladığınız 1 metre yeni metro hattı var mı? 4. Planlayıp hizmete açtığınız 1 km karayolu var mı? 5. İnşa edebildiğiniz bir tane spor salonu var mı? 6. İnşa ettiğiniz bir tane yüzme havuzu var mı? 7. İnşaatına başlayabildiğiniz bir tane kültürs-sanat merkezi var mı? 8. Projesini kendinizin yapıp başladığı bir tane yaşam vadisi var mı? 9. 150 gün 150 proje diyerek açılışlarını yaptığınız projelerden kaç tanesini kendiniz başlattınız? 10. 3 yılda harcadığınız 233 milyar TL'yi nerelere ve hangi amaçla harcadınız?"