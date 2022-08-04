KPSS soruşturmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Başlatılan soruşturma kapsamında 03/08/2022 günü Ankara Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama ve elkoyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve elkoyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur.

Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir." denildi

315 DENEME VE TEST KİTAPÇIĞI, 55 ADET HARD DİSK, CDLER VE EL YAZILI SORU ÖRNEKLERİ İNCELENECEK

Depo ve merkez ofiste yapılan incelemelerde, yayınevine ait 205 soru bankası, yaprak test ve deneme sınavı kitapçığı, 44 adet dijital materyal (bilgisayar hard diskleri), 5 adet flaş bellek, 25 CD/DVD'ye el konulurken, diğer bir adres olan yayınevinin dershanesinde yapılan aramalarda da 110 deneme sınavı kitapçığı, 11 hard disk, 1 CD, 124 sayfa el yazılı soru örneğine el konulduğu öğrenildi. El konulan materyaller, incelenmek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Deneme ve test kitaplarından alınan örnekler ile dijital materyallerin incelenmesi sonrasında soruşturmanın şekilleneceği öğrenilirken, incelemelerin sürdüğü bilgisi edinildi.