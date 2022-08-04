Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: CHP’YE FETÖ-PKK’yı doldurdun

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilçe teşkilatlarını açmaya devam ediyor. Muğla'da program gerçekleştiren İnce, ardından da Bodrum'a geçip partisinin ilçe başkanlığını açtı. Partililere seslenen İnce, daha sonra sokaklarda yürüdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır şekilde eleştiren İnce, "Bana neden ayrıldın diyenlere tekrar söylüyorum. Atatürk'ün partisi değil orası, onun için ayrıldım. 'CHP'nin tek hizmeti Anıtkabir' diyen Konya milletvekili de orada. Bu adamları nereden buldun Kılıçdaroğlu? Sonra Muharrem İnce ve Atatürkçüler partiden gidecek. Kim gelecek? Davutoğlu ile Babacan'la iş yapacaksın öyle mi? Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce gibi Atatürkçüleri partiden yolladın, oraya FETÖ'cüleri doldurdun, PKK'lıları doldurdun" dedi.Memleket Partisi olarak "Mavi Vatan" politikasını destekleyeceklerini belirten İnce, "Libya tezkeresi konusunda İyi Parti 'evet' oyu verdi, CHP 'hayır' oyu verdi. Neden hayır veriyorsun. Doğru yapmışlar, Akdeniz'de var olmak istiyoruz. Türk askeri Libya'da olmalı ki Akdeniz'deki gazı alabilelim, pay sahibi olabilelim. Sorunlu mu, zor mu, zor. Biz büyük devletiz, neden hayır veriyorsun, PKK istemediği için mi hayır veriyorsun. Yarın iktidar olduğunda Libya tezkeresine hayır mı vereceksin. Libya politikasını destekliyoruz, Mavi Vatan'ı destekliyoruz. Memleket Partisi olarak 'evet' oyu vereceğiz" diye konuştu.Memleket Partisi lideri Muharrem İnce Azerbaycan konusuna da değinerek şunları söyledi: "Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti. CHP milletvekili çıktı 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' dedi. Kafaya bakın. Memleket Partisi iktidarında Azerbaycan'a daha fazla yardım edeceğiz. Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı ezdirmeyeceğiz. Atatürk'ü tartışıyorsan seninle ittifak konuşmayız. Kadına şiddeti, çocuk istismarını yüksek sesle kınayacaksın, rantı düşünmeyeceksin, doğaya ve çevreye saygı göstereceksin, terörün her türlüsünü kınayacaksın, PKK diyorsan seninle işim olmaz, PKK bir terör örgütüdür."