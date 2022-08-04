Ölümden saniyelerle kurtulan komutana, Hava Kuvvetleri emanet! Arıza yapan F-16’dan atlayarak kurtulmuştu

SANİYELERLE KURTULMUŞTU

63 yaşındaki Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan, 1980 yılında Hava Harp Okulunu bitirdi. F-16 pilotu olan Gülan, 2003 yılında talihsiz bir kazada geçirdi. O dönemde Amasya'nın Merzifon İlçesin konuşlanan 5. Ana Jet Üssünün Kurmay Albay rütbesiyle Harekât Komutanlığını yapan Gülan'ın kullandığı F-16 Tokat semalarındayken teknik arıza yaptı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Hızla irtifa kaybetmeye başlayan uçağın kontrolünü sağlamak isteyen Gülan'ın çabaları sonuçsuz kaldı. Gülan'ın fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlamasından birkaç saniye sonra uçak, Ütük ve Özyurt köyleri arasındaki engebeli araziye düştü. Uçağın parçalarının geniş bir alana yayıldığı kazadan Gülan yara almadan kurtuldu.

Arama - kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken, Genelkurmay, o dönem uçağın teknik bir arıza sonucu düştüğünü açıkladı. Ellerinde ve yüzünde çizikler oluşan Gülan, Arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak helikopterle üsse götürüldü. O dönem kazayı gören tanık İbrahim Toprak " Patlamanın ardından alevler yükseldi. Pilot enkazdan 200 metre uzaklıktaydı. Yardıma gittim" dedi.