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Giriş Tarihi: 4.8.2022 16:12 Son Güncelleme: 4.8.2022 16:27

Ölümden saniyelerle kurtulan komutana, Hava Kuvvetleri emanet! Arıza yapan F-16’dan atlayarak kurtulmuştu

HALİT TURAN HALİT TURAN
Ölümden saniyelerle kurtulan komutana, Hava Kuvvetleri emanet! Arıza yapan F-16’dan atlayarak kurtulmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrasında alınan kararlara göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, kadrosuzluk nedeniyle emekliliği sevk edildi. Küçükakyüz yerine Hava Kuvvetleri Komutanı Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan oldu. Atilla Gülan, 2003 yılında Albay rütbesinde F-16 ile uçuş yaparken kullandığı uçak arıza yapmış, Gülan uçak düşmeden saniyeler önce paraşütle atlayarak ölümden dönmüştü. F-16 ise Tokat Zile’de engebeli araziye düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura sonrasında 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. YAŞ sonrası Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları da değişti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, kadrosuzluk nedeniyle emekliliği sevk edildi. Küçükakyüz'ün emekliliği sevk edilmesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan atandı.

SANİYELERLE KURTULMUŞTU

63 yaşındaki Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan, 1980 yılında Hava Harp Okulunu bitirdi. F-16 pilotu olan Gülan, 2003 yılında talihsiz bir kazada geçirdi. O dönemde Amasya'nın Merzifon İlçesin konuşlanan 5. Ana Jet Üssünün Kurmay Albay rütbesiyle Harekât Komutanlığını yapan Gülan'ın kullandığı F-16 Tokat semalarındayken teknik arıza yaptı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Hızla irtifa kaybetmeye başlayan uçağın kontrolünü sağlamak isteyen Gülan'ın çabaları sonuçsuz kaldı. Gülan'ın fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlamasından birkaç saniye sonra uçak, Ütük ve Özyurt köyleri arasındaki engebeli araziye düştü. Uçağın parçalarının geniş bir alana yayıldığı kazadan Gülan yara almadan kurtuldu.

Arama - kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken, Genelkurmay, o dönem uçağın teknik bir arıza sonucu düştüğünü açıkladı. Ellerinde ve yüzünde çizikler oluşan Gülan, Arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak helikopterle üsse götürüldü. O dönem kazayı gören tanık İbrahim Toprak " Patlamanın ardından alevler yükseldi. Pilot enkazdan 200 metre uzaklıktaydı. Yardıma gittim" dedi.

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Ölümden saniyelerle kurtulan komutana, Hava Kuvvetleri emanet! Arıza yapan F-16’dan atlayarak kurtulmuştu
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