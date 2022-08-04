Pençe-Kilit’in kahraman köpekleri Akçıl, Aysu ve Safır

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesinin teröristlerden temizlenerek güvenlik bölgeler oluşturulması amacıyla kuzey Irak'ta başlatılan Pençe-Kilit operasyonlarında yer alan kahraman köpekler Akçıl, Aysu ve Safir komandolarla birlikte bölgede görev yapıyor. Komandoların en önemli yardımcı elemanı olan operasyonun görünmeyen kahramanları 3 eğitimli köpek, PKK'lı teröristlerin yer altında tuzakladığı kilolarca el yapımı patlayıcı ile mühimmat, el bombaları ile tonlarca gıda maddesi bulurken, tüneller, mağara, sığınak ve barınaklarında tespit edilmesinde önemli rol aldıkları belirtildi.



Hakkâri'de görev yaptıkları birliklerinden Zap, Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı'nda 17 Nisan günü başlatılan ve şuana kadar 300 civarında terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Pençe-Kilit harekâtında görev alan Akçıl, Aysu ve Safir, PKK'lı teröristlerinde adeta korkulu rüyası haline gelirken, komandolarla birlikte zor arazi şartlarında görev alıp bölgeyi didik didik kontrol ediyor.