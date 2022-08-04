Vali Yerlikaya’dan cemevlerine ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, muharrem ayı münasebetiyle Karacaahmet Sultan Dergahı ile Kartal ve Sarıgazi cemevlerine ziyarette bulundu. Vali Yerlikaya, ziyaretleri sırasında, yakın zamanda Ankara'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını belitti. Milletçe birlik ve beraberliği korumanın önemini vurgulayan Yerlikaya, bunu bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi konusundaki hassasiyet ve gayretlerin sürdürüleceğini ifade etti. Yerlikaya, ziyarette 7 Ağustos Pazar günü bu yıl ikincisi düzenlenecek Yas-ı matem oruç açma buluşması davetini de yineledi.