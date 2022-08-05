ABD’li ismin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: Türk botunu ABD botu olarak paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Sahil Güvenliği 4 Ağustos 1790 yılında kurulmuştu. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Nancy Mace ise ABD Sahil Güvenliğin 232. yılını kutlamak amacıyla resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Mace bu paylaşımında, "232 yıldır bu cesur adamlar ve kadınlar büyük ulusumuzun sularını korudular. Doğum günün kutlu olsun ABD Sahil Güvenlik!" ifadelerini kullandı.