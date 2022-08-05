Adil ve huzurlu bir sınav ortamı sunacağız

2022 KPSS sınavı, soruların çalındığı ve sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edildi. Başkan Erdoğan'ın anında müdahalesi sonrası görevden alınan Halis Aygün'ün yerine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy yapılan kapsamlı değerlendirmenin ardından hem 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumunun hem de 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların iptal edildiğini açıklayarak "İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir" dedi.Aygün, böyle bir tablonun hem ÖSYM'nin çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulünün asla mümkün olmadığını söyleyerek "Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. Gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" dedi. Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli de "Hiçbir evladımızın haklarının gaspına sessiz durmayacağımız, emeklerinin ve ümitlerinin heba edilmesine seyirci kalmayacağımız çok iyi bilinmelidir" dedi.DEVLET Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" açıklamasında bulundu.ÖSYM Başkanı Ersoy "Yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını söylerek "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir" dedi.YÜKSEKÖĞRETIM Kurulu da (YÖK) da DDK ile birlikte eşzamanlı olarak denetim başlatacağını açıklayarak "Sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.KPSS sınavındaki usulsüzlüğe ilişkin adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) suç duyurusu üzerine KPSS sınavındaki usulsüzlüğe ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KPSS sorularını sınav öncesi bire bir yayınladığı iddia edilen Yediiklim Yayınevi'ne ait Ankara OSTİM'de bulunan deposunda ve Kızılay'da bulunan merkez ofisinde akşam saatlerinde arama yaptı. Ekipler yayınevinin deposunda yapılan arama kapsamında 205 soru bankası, yaprak test ve deneme sınavı kitapçığı, 44 adet dijital materyal, 5 adet flaş bellek, 25 CD/DVD'ye el koydu. Merkez ofiste ise 110 deneme sınavı kitapçığı, 11 hard disk, 1 CD, 124 sayfa el yazılı soru örneğine el konulduğu öğrenildi. Materyaller, incelenmek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.DDK en geç bir ay içerisinde tabloyu netleştirecek. Yayınevinin kayıtları ÖSYM verileriyle çapraz incelemeye tabi tutulacak. ÖSYM soru heyeti ile yayınevi yöneticileri arasında bir bağlantı olup olmadığı telefon trafiği incelenerek tespit edilecek.