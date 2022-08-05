‘Askeri Casusluk’ kumpas davası açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla "İstanbul'daki Askeri Casusluk" soruşturmasında usulsüzlükler yaparak çok sayıda askeri personelin mağduriyetine sebep oldukları iddia edilen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 43 sanık hakkında 6 yıl 3 ay ile 1031 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, aralarında emekli Albay İbrahim Sezer'in de olduğu 63 kişi müşteki, eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın da aralarında bulunduğu 43 kişi ise sanık olarak yer aldı. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık ve müşteki sayısının çokluğu nedeniyle yargılamanın Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılmasına hükmeden heyet, ilk celsenin 20, 21 ve 22 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı. AATRABZON'DA FETÖ soruşturması kapsamında, bir hastanede çalışan Ali Osman K. (32) polis ekiplerince gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı olduğu, geçmişte öğrencilik yıllarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün evlerinde kaldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ali Osman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı./SABAH