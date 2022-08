Cemevi saldırısının detaylarına SABAH ulaştı: Provokasyonu planlayarak gerçekleştirdi

Ankara'da 2 cemevi ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'na saldırıda bulunan Ahmet Ozan Karaca, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'İbadet ve mezarlıklara zarar verme' ve 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından tutuklandı. Karaca'nın irtibat kurduğu tespit edilen Çağdaş Can B. ile Baver G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çağdaş Can B.'nin THKP/C, Dev-Yol, Devrimci Hareket terör örgütünün açık alan yapılanması Devrimci Gençlik Derneklerinde faaliyette bulunduğu saptandı. Edinilen bilgilere göre Karaca, babası ile birlikte İzmir'de emlakçılık yapıyordu. Saldırıdan önce Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otelde oda kiraladı. Cep telefonunda silah fotoğrafı çıkan Karaca'nın internetten, 'Ankara cemevleri nerede?', 'Hacı Bektaşi Veli Eskişehir', 'Hacı Bektaşi Veli Çeşme', 'Eskişehir Cemevi Bağlar' araması yaptığı belirlendi.Söz konusu aramaları neden yaptığı sorulan Karaca "Öncelikle Eskişehir ilinde saldırı planladım. Ancak cemevi bulamayınca Ankara'ya geldim. Cep telefonumda ele geçirilen arama kayıtları buna ilişkindir" dedi. Cep telefonunun notlar bölümünde HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü ve eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ile ilgili notlar bulunan Ahmet Ozan Karaca bu isimlerle ilgili ise "Ağrı'da bir sorun vardı. HDP'nin Ağrı Twitter sayfasına girdim, kimleri takip ettiğine baktım. Bu iki ismin takip edildiğini gördüm. Ağrı iline giderek bu isimlerle savaşmak istedim. İsimleri bu nedenle notlara kaydettim" dedi.Karaca, kendisiyle birlikte gözaltına alınan Çağdaş Can B. ile Baver G.'nin arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Baver G.'ye cemevlerine saldıracağımı söyledim. Bana anlattığım her şeyin paranoya olduğunu söyleyerek inanmadı" ifadesini kullandı. Baver G. ise ifadesinde, "Ahmet'in hal ve hareketleri normal değildi. Anne ve babasının gerçek olmadığını, amcasının da kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi. Kendisine Hacı diye birisinin büyü yaptığını söyledi. Cemevlerine neden saldırdığını bilmiyorum. Son gördüğümde normal değildi, sentetik ilaç kullanıp kullanmadığını sordum. 'Sen kendinde değilsin' dedim, bana 'Bekle ecelin geliyor' şeklinde mesajlar attı. Bu olayla ilgili bir alakam yok" diye savunma yaptı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 3 cemevine düzenlenen saldırıda 1 kişinin tutuklanması, 2 kişinin de adli kontrolle serbest kalmasına ilişkin, "Bu, soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor ve biz buradaki çapağı bulacağız. Ben 10 yıldır Ankara'da yaşıyorum; ama bu 3 adrese 1 saatte gidemem. Nasıl oluyor da bu, İzmir'den Eskişehir'e geçiyor ve Ankara'ya geçip bunu yapıyor?" dedi.