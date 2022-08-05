CHP’li Belediyenin işten çıkardığı şehit eşi konuştu: Cumhurbaşkanım bana sahip çıktı

CHP'liAdana Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan şehit Uzman Çavuş Bilal Batırır'ın eşi Hatice Batırır (46), kendisine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Batırır, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in kendisini ziyaret etmelerinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. 13 yıl halk otobüsü şoförlüğü yaptığını kaydeden Batırır, kendisine bir süredir mobbing uygulandığını anlattı.Haksız yere işten çıkarıldığını, dava açacağını anlatan Batırır, şöyle konuştu: "Çok duygulandım. Bu kadar memleket sorunu varken Cumhurbaşkanı'mızın bana sahip çıkması gerçekten çok güzel bir duygu. Şehit eşimin acısını unutturdu. Allah Cumhurbaşkanı'mızı memleketimizin başından eksik etmesin. Bana sahip çıktı, üzüntümü hafifletti. Jülide Hanım her zaman yanımda olduğunu söyledi. Yüreğir Belediye Başkanımız da şehit ve gazi ailelerinin bulunduğu birimde işe başlayacağımı söyledi."