Son dakika: KPSS soruşturması derinleşti! İlk belirlemelere göre 3 soru birebir aynı

Son dakika haberleri... KPSS sınavının ardından, sınava giren adayla lisans oturumundaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorulan sorularla aynı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi. DDK müfettişleri ÖSYM'ye giderek çalışmalara başladı. Söz konusu iddialar üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.

3 SORU AYNI, SAYI ARTABİLİR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma, savcılık ve DDK tarafından koordineli şekilde yürütülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu benzerlik olduğu iddia edilen soruların incelenmesi için bilirkişiye gönderdi. İlk tespitlere göre hazırlanan raporda, 3 sorunun birebir aynı olduğu aktarılırken, başka sorularda da benzerlikler görülmesi ihtimalini değerlendirdiği öğrenildi.

ÖRGÜT BAĞLANTILARINA BAKILACAK

Başsavcılık tarafından Yediiklim yayın evi çalışanlarının bilgilerinin alındığı ve isimlerin herhangi bir örgütle bağlantısının olup olmadığının değerlendirildi öğrenildi. KPSS skandalına ilişkin soruların kasıtlı olarak havuza dahil edildiği, böyle bir durum olması durumunda sebebinin araştırılacağı aktarıldı.

MASAK İNCELEME BAŞLATTI

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da devreye girdi. MASAK tarafından yayınevi çalışanları ile ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının incelendiği belirtildi. ÖSYM soru havuzunun bulunduğu 'sır' isimli cihaza sınav sisteminin aksaklığa uğramadığı için henüz el koyulamadığı kaydedildi.