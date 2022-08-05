Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' kapsamında Hozat ilçesi kırsalında tespit edilen ve teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı 3 sığınak imha edildi. 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu', 622 personel ve 40 operasyonel timle sıcak havaya rağmen aralıksız devam ediyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca, Hakkâri'de 632 personelin katılımıyla terör örgütü PKK'ya karşı "Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu" başlatıldığı kaydedildi.