Son dakika: Bakan Soylu: Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak!



'RUHUN ŞAD OLSUN'

Bakan Soylu ayrıca şehit Emre Dokumacı'nın kanının yerde kalmadığını da belirterek, "Ruhun şad, makamın ali olsun. Allah bizi, şehitlerimize mahcup etmesin" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise şu ifadeler yer aldı: Eren Abluka-10 (Ağrı-Doğubeyazıt )Şehit J.Uzm.Çvş. Çetin AK Operasyonu kapsamında, 05 Ağostos 2022 tarihinde PKK/KCK terör örgüt mensubu 2 şahsın Ağrı Dağı Karabulak kırsalında görüldüğüne dair yapılan bir ihbari değerlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen müşterek operasyonda çıkan silahlı çatışma sonucu 2 PKK/KCK terör örgüt mensubunu etkisiz hale getirilmiştir. Örgüt mensuplarının üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada 2 adet piyade tüfeği ele geçirildi.