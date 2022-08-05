Son dakika: İsrail, Gazze Şeridi’nde yine sivilleri vurdu! Bilanço ağırlaşıyor...

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Şu anda Gazze Şeridi genelinde İslami Cihad'a ait silah üretim tesislerine, depolara ve atış mevzilerine saldırıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının, İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine ait bir noktayı hedef aldığını aktardı.
Uçaklar aynı zamanda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde de tarım arazilerini vurdu.
İSLAMİ CİHAD YÖNETİCİSİNİN GÖZALTINA ALINMASI GERİLİMİ TIRMANDIRDI
Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.
İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.
Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.
Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.
DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAL'E KINAMA!
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İsrail'in Gazze'ye yönelik 5 Ağustos günü düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz.
Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Sözkonusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz.