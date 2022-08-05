Yazılımcı gençlerin tost hikayesi Fuat Oktay’ı güldürdü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Pendik'te bulunan Teknopark İstanbul'u ziyaret etti. Oktay'ı ziyaretinde Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Teknopark Genel Müdürü Bilal Topçu, yönetim kurulu üyeleri, araştırma geliştirme firması yetkilileri ve girişimciler katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ilk durağı teknopark içindeki araştırma geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü kuluçka merkezi oldu. Fuat Oktay, burada geliştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.

OKTAY RADYASYONA DAYANIKLI KURŞUNSUZ KUMAŞTAN YAPILAN YELEĞİ GİYDİ

Özel bir firma tarafından geliştirilen radyasyona dayanıklı kurşunsuz kumaştan yapılan yeleği giyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ürün hakkında firma yetkilisi Muhammet Emin Çağlar'dan bilgi aldı. Mevcut kullanılan radyasyona dayanıklı kıyafetlerin yaklaşık 8 kilogram olduğunu belirten Çağlar, kendilerinin geliştirdiği ürünün 1.5 kilogram olduğunu belirterek özellikle hastanelerdeki radyoloji bölümlerinde kullanım alanına sahip ürün hakkında detaylı bilgi verdi.





YAZILIM HATASI BULAN GENÇLERLE SOHBET ETTİ



Teknopark İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri olan Siber Akıncılar ile de sohbet eden Fuat Oktay'a Siber Akıncılardan Ömer Faruk Sönmez, başından geçen bir olayı anlattı. Teknoparkta bulunan bir tost makinesinin yazılım açığını bulduklarını belirten Sönmez, bunu firmaya bildirdiklerini ve firmanın bu yazılım hatasını düzelttiğini anlattı. Yaptıkları karşısında firmanın kendilerine kızdığını belirten Sönmez'e Fuat Oktay, "Size teşekkür etmeleri gerekirdi" cevabını verdi.





FİRMALAR SUNUM YAPTI



Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Fuat Oktay ve beraberindekilere teknopark hakkında kısa bir bilgilendirme yaparken sonrasında bazı firmalar yaptıkları araştırma geliştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Oktay, sunum yapan firma yetkilileri dinleyerek not aldı. Buradaki programın ardından Teknopark İstanbul'un ana yönetim binasına geçen Fuat Oktay ve beraberindekiler firma temsilcileriyle bir araya gelerek toplantı yaptı.