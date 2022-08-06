Algı operasyonlarına karşı büyük adım

Hükümet, dezenformasyon (yanlış ya da doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgi) ile mücadelede yeni bir adım attı. Türkiye'ye karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığı bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kuruldu. İletişim Başkanlığı, İdris Kardaş'ın koordinatörlüğünü üstlendiği birim ile bilgi kirliliği, manipülasyon ve yalan içeren algı operasyonlarına karşı daha etkin ve sistemli mücadele edecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından dezenformasyon merkezinin kurulduğunu duyurdu. Altun paylaşımında, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Yeni dönemde iletişim analizi yapan uzmanların ana gündem maddesini "dezenformasyon" kavramı oluşturdu. Ekonomiden göçmen meselelerine, Türkiye'nin iç ve dış politikalarına dair tüm konularda dezenformasyonla mücadele edilmesi için harekete geçildi. Daha önce dezenformasyonla mücadele kapsamında medyaya büyük işler düştüğünü vurgulayan İletişim Başkanı Altun, medyanın iletişim başkanlığı ile omuz omuza hareket etmesi gerektiğini açıklamıştı.